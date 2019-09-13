Беларусь и Китай вышли на оптимальную схему взаимодействия в военно-технической сфере - ГВПК

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай вышли на оптимальную схему взаимодействия в военно-технической сфере - от поставок в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции. Речь об этом шла на заседании двустороннего координационного комитета по сотрудничеству в области вооружений и военной техники, которое состоялось в Минске 11-13 сентября. Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК), сообщает БЕЛТА.

Открывая заседание комитета, руководитель его белорусской части, председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко отметил, что особый, стратегический характер отношений между двумя странами выстраивается последовательно и динамично по всей структуре взаимодействия. Речь в том числе идет и о военно-технической сфере, в которой стороны, по словам Романа Головченко, вышли на оптимальную схему взаимодействия - от поставок продукции военного назначения в интересах двух стран до совместных разработок и производства высокотехнологичной продукции.

В свою очередь руководитель китайской части комитета, заместитель начальника Главного управления развития вооружения и военной техники Центрального военного совета КНР Лю Шэн провел всесторонний и содержательный анализ результатов военно-технического сотрудничества двух стран. Он дал высокую оценку достигнутым успехам в этой области и подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество является важным показателем стратегического партнерства Беларуси и Китая, имеет крепкий политический фундамент и развивается на принципах взаимовыгодного доверия. "Оборонно-промышленные комплексы и Китая, и Беларуси имеют свои преимущества и в целом взаимодополняют друг друга, имеют хороший потенциал и перспективы для дальнейшего развития", - сказал Лю Шэн.

Стороны обсудили результаты выполнения договоренностей, достигнутых в июне 2018 года в Пекине на предыдущем заседании координационного комитета. Отмечалось, что за отчетный период уже выполнен или находится в стадии завершения ряд важных и технологически сложных проектов. Определены также перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества, которые нашли отражение в итоговом протоколе заседания координационного комитета в Минске. Подписи под документом поставили руководители белорусской и китайской частей. Кроме того, на заседании подписан ряд коммерческих контрактов.

Во время двусторонней встречи 12 сентября Роман Головченко и Лю Шэн отметили высокий уровень достигнутого взаимодействия и подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Китаем. Они подвели итог работы экспертной группы и акцентировали внимание на наиболее важных вопросах повестки заседания координационного комитета. Кроме того, китайская делегация во время своего визита в Беларусь посетила предприятия Госкомвоенпрома.-0-