Беларусь и Нидерланды подтверждают заинтересованность в расширении экономических связей

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Нидерланды подтверждают заинтересованность в расширении политического диалога и экономических связей. Это было подчеркнуто сегодня во время очередного раунда белорусско-нидерландских межмидовских консультаций по политическим вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

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"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества, включая развитие политического диалога и экономических связей", - отметили в министерстве.

Белорусскую делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, нидерландскую - заместитель генерального директора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег де Зваан.

Представители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы развития белорусско-нидерландских отношений в политической, торгово-экономической и иных сферах, проблематику прав человека, вопросы диалога по линии Беларусь - ЕС, взаимодействие на многосторонних площадках, а также актуальную ситуацию в регионе.-0-