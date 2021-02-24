24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ОАЭ обсудили возможность аккредитации белорусских предприятий для поставок продукции на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Данные переговоры белорусская делегация провела в рамках международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood-2021, которая проходит в Дубае, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт выставочного предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП.

Как отметили в выставочной компании, белорусская делегация во главе с председателем БелТПП Владимиром Улаховичем провела ряд встреч и переговоров. В частности, с заместителем министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омаром аль-Суэйди специалисты из Беларуси обсудили систему сертификации "Халяль" и возможность проведение эмиратской стороной обучающего семинара по требованиям, предъявляемым к данной сертификации.

Вопросы двустороннего сотрудничества в области аккредитации белорусских предприятий для поставок их продукции на рынок ОАЭ участники белорусской делегации обсудили с министром климатических изменений и окружающей среды Абдуллой Бельхайфом аль-Нуайми. Также они пригласили главу ведомства посетить Беларусь для участия в выставке продовольствия "Белагро", проведение которой запланировано в Минске в июне этого года. "Приглашение на "Белагро" передано также и государственному министру продовольственной безопасности ОАЭ Мариам аль-Мхейри. На встрече с ней стороны рассмотрели возможность привлечения эмиратских инвестиций в белорусское сельское хозяйство", - говорится в сообщении "Белинтерэкспо".-0-