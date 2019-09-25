Беларусь и ОАЭ заинтересованы в совместных проектах в банковской сфере, АПК, строительстве

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективные совместные проекты в банковской сфере, агропромышленном комплексе, строительстве, энергетике и деревообработке обсуждены на встрече первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с представителями деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

По словам Александра Турчина, странам и бизнес-сообществам есть что предложить друг другу. Выгодное расположение Беларуси и членство в ЕАЭС позволяет рассматривать ее в качестве эффективного экспортного канала в Россию и Западную Европу. ОАЭ в свою очередь являются воротами на рынки стран Азии и Африки. "Мы подтверждаем интерес к сотрудничеству по таким направлениям, как банки и финансы, нефтепереработка и нефтедобыча, энергетика, сельское хозяйство и продовольствие, производство кормов, строительство и деревообработка", - подчеркнул первый вице-премьер.

Среди перспективных направлений взаимодействия - производство продуктов питания с возможностью экспорта в ОАЭ, участие одного из эмиратских банков в качестве акционера или партнера для белорусских финучреждений, создание мебельного производства.

"Уверен, это первая, но далеко не последняя наша встреча. Мне кажется, в ходе переговоров мы выйдем и на другие темы возможного взаимовыгодного сотрудничества, - отметил Александр Турчин. - Любые ваши предложения и пожелания будут со всей тщательностью и серьезностью рассмотрены. Думаю, мы найдем возможность их все реализовать".

Руководитель делегации Абу Алла аль-Нуэйми в свою очередь заверил, что страны будут активно работать над тем, чтобы нарастить объем взаимного товарооборота.

В состав делегации вошли представители правительства ОАЭ и крупных компаний, среди которых Elite Agro, First Abu Dhabi Bank, Senaat General Holding Corporation, International Holdings Company.-0-

Фото Рамиля Насибулина