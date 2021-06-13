13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оренбургская область России договорились расширить взаимодействие в сфере строительства. Об этом шла речь на встрече заместителя министра архитектуры и строительства Олега Швеца с делегацией Оренбургской области во главе с генеральным директором АО "Оренбургские минералы" Андреем Гольмом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

"На протяжении нескольких лет предприятия Министерства архитектуры и строительства тесно взаимодействуют с российскими партнерами в области производства строительных материалов. Сегодня мы видим положительные результаты проделанной работы, которые позволяют получать качественную и конкурентную продукцию и, главное, использовать ее при возведении объектов на территории двух стран", - сказал Олег Швец.

Заместитель министра добавил, что не стоит останавливаться на достигнутом и, используя передовой опыт Беларуси и России в части производства стройматериалов, нужно двигаться вперед, расширяя карту сотрудничества.

В свою очередь Андрей Гольм отметил важность проделанной работы, которая позволяет достигать взаимовыгодных результатов, и предложил расширить взаимодействие по новым направлениям. В качестве примера генеральный директор привел новый продукт вторичной переработки пластмассы и оренбургских минералов, так называемый легкий бетон, из которого можно производить сайдинг, заборную доску, трубы и другие материалы. Андрей Гольм подтвердил заинтересованность в создании такого продукта на базе белорусских предприятий и поиске партнеров на территории Беларуси.

По итогам встречи стороны договорились проработать новые направления взаимовыгодного сотрудничества и в ближайшее время начать работу по их реализации.-0-

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