ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 июля 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:26 В Чашниках горел цех бумажной фабрики Происшествия
12:22 Около Br20 млн направят на подготовку к отопительному сезону в Брестской области Регионы
12:19 Первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны презентовали в Минске Культура
12:17 Стало известно самое удобное для путешествий гражданство Калейдоскоп
12:04 Суд наложил арест на деньги четырех фигурантов "дела банкиров" Происшествия
12:03 Беларусь и Оренбургская область заинтересованы в развитии сотрудничества Экономика
11:59 План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован Регионы
11:56 Кратковременные дожди ожидаются местами по Беларуси 9 июля Общество
11:53 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 700 тыс. В мире
11:47 Три представителя "Энергетика-БГУ" вошли в сборную 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11:33 Горные курорты Грузии 10 июля откроют летний сезон В мире
11:33 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": промышленность Беларуси в цифрах Общество
11:30 Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси Общество
11:26 Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты рассказал о мошеннических схемах фишинга Технологии
11:26 МАРТ предлагает потребителям кондитерских изделий поучаствовать в онлайн-опросе Общество
11:18 В Сербии во время беспорядков пострадали 43 полицейских и 17 демонстрантов В мире
11:17 За минувшие сутки спасатели четыре раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу людей Происшествия
10:52 ВОЗ допускает возможность распространения коронавируса по воздуху В мире
10:49 Генпрокуратура проверяет законность доходов четырех фигурантов "дела банкиров" Происшествия
10:48 Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА Общество
10:44 В Логойском районе горел дом, хозяин получил ожоги Происшествия
10:34 Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя Экономика
10:32 Спектакль Купаловского театра "Шляхціц Завальня" покажут в новом автокинотеатре в Минске Культура
10:32 Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску Общество
10:23 Итальянские невесты протестовали против ограничительных мер на свадьбы В мире
10:19 Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение Экономика
10:09 Около 280 человек восстановились в санаториях Минтруда после лечения заболевания, вызванного COVID-19 Общество
09:44 Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 начала подготовку к новому сезону Спорт
09:34 Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах Общество
09:18 ООН рассматривает новые вызовы как путь к инновациям - Казана-Вишневецкий Общество
Все новости
Все новости
Экономика
08 июля 2020, 12:03

Беларусь и Оренбургская область заинтересованы в развитии сотрудничества

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оренбургская область (Россия) заинтересованы в развитии сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром" по итогам заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Оренбургской области, которое прошло в режиме видеоконференции.

Участники встречи проанализировали итоги торгово-экономического сотрудничества в 2019 году и в январе-апреле нынешнего года, ход выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения между правительствами Беларуси и Оренбургской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, промышленности, строительства и реализации совместных проектов.

Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина отметила, что Оренбуржье для Беларуси - один из приоритетных партнеров на территории России. Она выразила уверенность, что снятие ограничений, вызванных пандемией, позволит активизировать сотрудничество по всем направлениям и к концу текущего года, который является итоговым в подписанном плане по взаимодействию сторон, подойти с достойными результатами.

Первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин подчеркнул: "Беларусь и Оренбургская область - надежные стратегические партнеры, которые взаимодействуют по всем направлениям экономического развития и постоянно ищут новые векторы сотрудничества".

Российские партнеры отметили, что сельскохозяйственная техника МТЗ, дорожные и коммунальные машины МАЗа и "Амкодора", продукция предприятий "Беллегпрома", белорусская косметика неизменно пользуются спросом. Правительство Оренбургской области предложило создать на площадке существующего в регионе Центра поддержки экспорта виртуальный шоурум, где будет представлена продукция белорусских производителей.

Участники встречи выразили готовность углубить сотрудничество в сфере образования, а белорусская сторона - поделиться наработками в части животноводства и растениеводства, строительства сельскохозяйственных объектов.

Заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик отметил, что есть возможности для расширения поставок пассажирской техники в Оренбуржье, и рассказал о том, что сейчас проходит испытания новый электробус производства МАЗ. К концу года российские партнеры смогут получить коммерческое предложение по поставкам этого транспортного средства.

В завершении видеоконференции Татьяна Лугина высоко оценила ежегодный международный форум "Оренбуржье - сердце Евразии", поблагодарила российских партнеров за активную позицию во взаимодействии и пригласила их принять участие в VII Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в сентябре в Минске и Минской области.

С белорусской стороны в заседании приняли участие сопредседатель совместной рабочей группы, председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, замминистра промышленности Дмитрий Харитончик, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина, замминистра архитектуры и строительства Олег Швец, руководство Белорусской цементной компании, МАЗ, МТЗ, "Могилевлифтмаша" и "Гомсельмаша".

Российскую сторону представляли первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства Оренбургской области - министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности области Сергей Балыкин, первый замминистра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей этой области Наталья Струнцова, заместитель министра промышленности и энергетики Оренбургской области Дмитрий Кулаков, представители Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта это региона, Оренбургского государственного аграрного университета, а также АО "Оренбургские минералы".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
регионы России сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя
Фото из архива Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение
Фото из архива ЕЭК согласовала госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси до 15 октября
Фото из архива ЕЭК согласовала госрегулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие средства в Беларуси
Фото cgok.metinvestholding.com БЕЛАЗ поставил три 130-тонных самосвала на Центральный ГОК в Украину
Фото из архива Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: надо обеспечить равномерное развитие страны
В Беларуси выздоровели и выписаны 51 902 пациента с COVID-19
Белорусские аграрии убрали половину площадей озимого ячменя
Онлайн - это выгодно! Покупка квартиры в столичных комплексах - с бонусом 5 тысяч рублей
Топ-новости
Руководители госорганов проведут в июле приемы граждан в регионах
Правительство определило порядок возмещения гражданам расходов на электроснабжение
ООН рассматривает новые вызовы как путь к инновациям - Казана-Вишневецкий
Онлайн-конференция о налогообложении доходов и имущества физлиц пройдет 9 июля на сайте БЕЛТА
План застройки в районе ул.Октябрьской в Минске скорректирован
Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску
Мир моторов: не фантастика, а реальность!
Медали, рекорды, достижения - очередной выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" посвящен спорту
Около 280 человек восстановились в санаториях Минтруда после лечения заболевания, вызванного COVID-19
Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты рассказал о мошеннических схемах фишинга
Ограничения на посещение лесов действуют в пяти районах Беларуси
Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры
Беларусь направила гуманитарную помощь в Украину
Петришенко: в Беларуси создана система кардиологической помощи по мировым стандартам
МАРТ предлагает потребителям кондитерских изделий поучаствовать в онлайн-опросе
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.