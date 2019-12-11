Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства - Колтович

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Польша могут получить больше выгоды от своего соседства. Такое мнение высказал министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, сопредседатель белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству Владимир Колтович сегодня на XI Форуме польских инвесторов в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время форума

"Несмотря на то, что Польша и Беларусь являются членами различных интеграционных объединений, уверен, мы можем и должны использовать это для получения большей выгоды от нашего соседства", - считает Владимир Колтович.

Министр обратил внимание, что Польша входит в число лидеров по объему инвестиций в белорусскую экономику и занимает четвертое место после России, Великобритании и Кипра. "Мы очень рады, что польские компании во все времена проявляли интерес к белорусскому рынку", - подчеркнул он.

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский отметил, что число участников форума в этом году выросло в 2 раза до более чем 200 человек. "Это показатель того, как растет интерес к сотрудничеству", - считает посол. По его мнению, нужно продолжать работать над тем, чтобы взаимное доверие росло. "Не все безоблачно, некоторые польские компании сталкиваются с проблемами, но мы ведем разговор, чтобы работать над решением проблем", - сказал Артур Михальский.

Артур Михальский

Заместитель директора Департамента торговли и международного сотрудничества Министерства развития Польши Артур Домбковский в свою очередь заверил, что Польша заинтересована в развитии отношений с Беларусью. По его мнению, страны по итогам 2019 года могут выйти на рекордный товарооборот.

Артур Домбковский

XI Форум польских инвесторов посвящен обсуждению перспектив сотрудничества и направлений для польских инвестиций, сотрудничеству в деревообработке и мебельной промышленности, сфере транспорта и логистики.-0-

Фото Андрея Покумейко