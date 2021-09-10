Беларусь и Россия интегрируют инфосистемы по маркировке и прослеживаемости товаров

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия интегрируют информационные системы по маркировке и прослеживаемости товаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко, передает корреспондент БЕЛТА.

Союзные программы, которые были одобрены сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, предусматривают синхронизацию подходов к функционированию механизма прослеживаемости, нормативно-правовому регулированию и техническому сопровождению обязательной маркировки товаров средствами идентификации. "Многие годы мы очень тесно взаимодействуем с Федеральной налоговой службой России. Просто сейчас происходит определенная формализация, перевод в цифровой формат нашего уровня взаимодействия. Мы давно готовы к этому. И наши, и российские системы построены на цифровых платформах. Сейчас будет выстраиваться общая платформа, на которой будет происходить обмен из этих двух самостоятельных систем", - отметил Сергей Наливайко.

По его словам, платформа заработает в сроки, определенные союзными программами. "Что касается маркировки - это 1 апреля 2022 года, прослеживаемости - это начало 2023 года. Безусловно, мы справимся в срок. Это позволит повысить эффективность работы с обеих сторон", - подчеркнул министр.

Кроме того, стороны договорились заключить международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, внедрить интегрированную систему их администрирования, создать совместный консультативный орган - Комитет Союзного государства по налоговым вопросам.-0-