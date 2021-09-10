Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзные программы одобрены на заседании Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня сделан очень важный шаг вперед на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока. Одобрены основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзных программ, которые в дальнейшем будут вынесены на утверждение Высшего госсовета", - сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

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