Беларусь и Россия обсудили механизмы снижения тарифов в роуминге

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы по устранению высоких платежей за роуминг на территории Союзного государства обсудили на IV Международной научно-практической конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование", которая прошла 6-7 декабря в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

На повестке дня стояли актуальные вопросы конкуренции на цифровых рынках, подходы к рассмотрению глобальных сделок экономической концентрации, вопросы эффективного тарифного регулирования, а также направления совершенствования системы государственных закупок в современных условиях.

Во время конференции состоялся круглый стол, посвященный вопросам тарифообразования на услуги связи в роуминге и при взаимодействии сетей (интерконнект). В нем приняли участие представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства связи и информатизации, Федеральной антимонопольной службы, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, представители бизнес-сообщества. Стороны обсудили подходы по устранению высоких платежей за роуминг на территории Союзного государства, определили мероприятия по достижению этой цели и сроки их проведения."-0-