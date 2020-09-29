Беларусь и Россия продвинулись в понимании по вопросу цены на газ в 2021 году - Семашко

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия продвинулись в понимании по вопросу цены на российский газ в 2021 году, сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я встречался 11-го (сентября) с Миллером (председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. - Прим. БЕЛТА) в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус", - отметил Владимир Семашко.

По его мнению, будет поэтапное движение по снижению цены на российский газ для Беларуси. "Скорее всего, какой-то шаг (по снижению цены. - Прим. БЕЛТА) будет уже с 1 января 2021 года. Рынок (общий рынок газа в СГ. - Прим. БЕЛТА), думаю, уже можно создать с 1 января 2022 года", - считает посол.

Цена на российский газ в 2020 году для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.-0-

Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в СГ - Семашко "Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано", - пояснил посол Беларуси в России Владимир Семашко.