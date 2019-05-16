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Беларусь и Россия создали рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти

Экономика 16.05.2019 | 20:34
Дмитрий Козак. Фото ТАСС
Дмитрий Козак. Фото ТАСС

16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Представители "Белнефтехима" и Минэнерго России войдут в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти и способов их компенсации, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: восемь человек, которые оценят фактические убытки", - сказал Дмитрий Козак.

Вице-премьер отметил, что Россия и Беларусь ведут конструктивную работу по оценке убытков от загрязненной нефти. "У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально посчитать. Коллеги договорились, рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, но и способы компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения, пока не закончена вся эта работа по минимизации этих убытков, - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа. Но назвать размер компенсации, порядок цифр точно не сможем", - сказал Дмитрий Козак.

Он уточнил, что оценки размера ущерба от загрязнения нефти в экспортном трубопроводе "Дружба" могут появиться через три-четыре недели.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая, 4 мая - на линейную производственно-диспетчерскую станцию Мозырь.-0-

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Теги
Беларусь, Белнефтехим, встречи, нефть, Россия
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