Беларусь и Румыния готовятся к проведению межправкомиссии по экономическому сотрудничеству

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Румыния в ближайшие месяцы намерены провести заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Такая информация размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

Тема подготовки к данному мероприятию рассматривалась на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с госсекретарем Министерства деловой среды, торговли и предпринимательства Румынии Габриелой Войчилэ. На переговорах обсуждены актуальные вопросы белорусско-румынского экономического сотрудничества, в том числе взаимной торговли, взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиционной деятельности.

Стороны договорились проработать по линии торгово-промышленных палат двух стран возможность организации на полях мероприятия белорусско-румынского экономического форума.-0-