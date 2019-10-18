18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Румыния намерены развивать сотрудничество в сфере овцеводства, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов перед заседанием рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства и продовольствия, созданной в рамках белорусско-румынской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание рабочей группы ежегодно проходит либо в Беларуси, либо в Румынии. "Мы стараемся посетить максимальное количество аграрных объектов, чтобы не только развивать торговлю, но и выявлять новые направления для нашего взаимодействия. В этот визит наши румынские коллеги посетили много племенных хозяйств. Мы будем акцентировать внимание на развитии сотрудничества в области племенного животноводства, - сказал Алексей Богданов. - В Румынии хорошо развито овцеводство. У нас как раз возобновлена программа в этой сфере. Нам очень интересен румынский опыт в овцеводстве, хотелось бы, чтобы он был применен у нас, особенно в развитии фермерских хозяйств". По его словам, прорабатывается вопрос закупки румынских племенных овец.

Генеральный директор национального агентства по репродукции Министерства сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Лелиор Якоб отметил высокий уровень белорусской селекции. Румынская сторона заинтересована в белорусском генетическом материале крупного рогатого скота. Кроме того, зарубежных партнеров впечатлило доильное оборудование, будет обсуждаться возможность сотрудничества. "Что касается овцеводства, мы готовы помочь Беларуси в развитии этого направления. Кроме того, у нас очень много шерсти, и мы можем поставлять ее в Беларусь", - добавил он.

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Румынию за 8 месяцев 2019 года составил $1,188 млн (рост почти в два раза к аналогичному периоду 2018 года). В основе экспортных поставок - лен, мука, лук, чеснок, соль, фрукты и орехи, рыба. Импорт сельхозпродукции из Румынии за 8 месяцев 2019 года составил $2,042 млн (в том числе кукуруза, хлеб, мучные кондитерские изделия, абрикосы, вишня и черешня, персики). На заседании рабочей группы рассматривается вопрос дальнейшего развития торговых отношений.

Обсуждается сотрудничество с Румынией и в плане поддержки при сертификации белорусских предприятий для поставок в Европейский союз. Это касается молока, мяса птицы и других товаров. Рынок Евросоюза является достаточно сложным по доступу ввиду требований к безопасности продуктов питания, таможенных пошлин и высокого уровня конкуренции как производителей ЕС, так и поставщиков третьих стран. Для поставок в ЕС товаров животного происхождения предприятия-экспортеры подлежат санитарно-ветеринарной сертификации службами Генерального директората по здравоохранению и безопасности продовольствия Европейской комиссии. Эта процедура длительная и может включать неоднократное инспектирование предприятий европейскими аудиторами до приведения производства в соответствие с требованиями ЕС.

В настоящее время разрешения на экспорт в ЕС имеют такие белорусские молокоперерабатывающие организации, как СП "Санта Бремор", ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", ОАО "Березовский сыродельный комбинат", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "Савушкин продукт" и производственные филиалы в Столине и Пинске, СООО "Морозпродукт", ОАО "Молочный мир". Кроме того, отдельные предприятия имеют разрешения на экспорт иной сельхозпродукции.-0-