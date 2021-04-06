Беларусь и Таджикистан обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества и промкооперацию

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время визита белорусской делегации в Таджикистан министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко встретился с заместителем премьер-министра Таджикистана Гулмахмадзода Давлатшо Курбонали. Стороны обсудили промышленную кооперацию и развитие торгово-экономического сотрудничества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Между Беларусью и Таджикистаном подписано более 60 двусторонних соглашений. На регулярной основе проводятся заседания межправительственной белорусско-таджикской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которые способствуют реализации новых двусторонних проектов и росту товарооборота.

С 2016 года взаимный товарооборот вырос в 5,5 раза и в 2020 году составил $111,7 млн, а белорусский экспорт увеличился практически в 6,2 раза и достиг $109,6 млн, или 330,1% по отношению к 2019 году. Импорт сложился в размере $2,1 млн. Сальдо положительное и составляет $107,5 млн.

Основа белорусского экспорта в Таджикистан - автомобили, сахар, тракторы и седельные тягачи, мука, мясные субпродукты и рыба, канцелярские товары из бумаги и картона, древесно-стружечные плиты и других товары. Из Таджикистана в Беларусь импортируются пряжа хлопчатобумажная, фрукты сушеные, смеси орехов и сушеных плодов, волокно хлопковое нечесаное.

В Гиссаре организовано сборочное производство белорусской сельхозтехники АОЗТ "Агротехсервис". Здесь также функционирует учебный центр для подготовки специалистов для эффективной эксплуатации и сервисного обслуживания техники и оборудования, работающих на полях Таджикистана. Белорусская сторона заинтересована в расширении номенклатуры выпускаемой техники - кормоуборочных комбайнов, навесного оборудования, расширении модельного ряда собираемых тракторов.-0-

Фото пресс-службы Минсельхозпрода