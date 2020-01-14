Беларусь и Башкортостан обсуждают новые возможности сотрудничества в нефтехимии

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Башкортостан обсуждают новые возможности сотрудничества в нефтехимической отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"В отделении посольства Беларуси в Уфе состоялась встреча руководителя отделения Петра Балтруковича с директором ООО "Эконефтехимтехника" доктором технических наук Ильдаром Хафизовым, - рассказали в дипмиссии. - Руководитель ООО "Эконефтехимтехника" проинформировал о возможностях использования на белорусских предприятиях нефтегазохимического комплекса технологии очистки нефти, попутного нефтяного газа и мазута от сероводорода и меркаптанов".

Подобные технологии направлены на повышение возможностей предприятий по производству качественного конечного продукта, в том числе моторного топлива. "Петр Балтрукович и Ильдар Хафизов договорились подробно проработать вопросы взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями концерна "Белнефтехим", - отметили в пресс-службе.-0-