Беларусь и Тяньцзинь будут реализовывать совместные экономические проекты

8 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и китайский Тяньцзинь будут реализовывать совместные экономические проекты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.

"Данные вопросы рассматривались во время онлайн-конференции по развитию экономического сотрудничества Беларуси с городом центрального подчинения Тяньзинь и реализации межрегиональных проектов, - рассказали в загранучреждении. - Мероприятие было организовано в рамках реализации договоренностей между первым заместителем премьер-министра Беларуси Николаем Снопковым и секретарем парткома КПК Тяньцзиня Ли Хунчжуном о создании белорусско-китайских совместных предприятий в Тяньцзине, а также регистрации в индустриальном парке "Великий камень" фармкомпаний из КНР".

Организаторами онлайн-встречи стали посольство Беларуси в КНР и управление по иностранным делам Народного правительства Тяньцзиня. Участники - представители Минского и Могилевского облисполкомов, муниципальных комиссий Тяньцзиня по развитию и реформам, по вопросам сельского хозяйства и развития села, Тяньцзиньского бюро по торговле, Промышленно-торговой федерации Тяньцзиня, руководство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Слуцкого сыродельного комбината, Бобруйского мясокомбината, ООО "Вахавяк Плюс", Пищевой корпорации Тяньцзиня, корпорации клеточной и генной инженерии Vcanbio.

Во время мероприятия для китайской стороны была организована презентация индустриального парка "Великий камень", а также Слуцкого сыродельного комбината, Бобруйского мясокомбината, ООО "Вахавяк Плюс". Кроме того, были определены партнеры с китайской стороны для реализации запланированных проектов.-0-

Фото посольства Беларуси в КНР