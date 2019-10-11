Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем Гарлыкского ГОКа

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем вокруг Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Об этом в Ашхабаде заявил журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам прошедшей встречи лидеров двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главы государств, будучи глубоко погруженными в состояние (дел. - Прим. БЕЛТА) по проекту Гарлыкского горно-обогатительного комбината, нам, руководителям межправительственных групп, поручили выработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском ГОКе", - сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, по результатам наработок в конце года планируется проинформировать глав государств о путях решения накопившихся вопросов.

Игорь Ляшенко также рассказал, что накануне в Ашхабаде прошла его встреча с сопредседателем двусторонней межправкомиссии. "Я очень благодарен вице-премьеру, моему визави. Мы обозначили вопросы, которые ограничивают пока, к сожалению, прежде всего с туркменской стороны, увеличение товарооборота. Вопросы эти мы в деталях разобрали. Высказан живой интерес, и я вижу, что мы в этот же срок - до конца года - разрулим вопросы, которые мешают увеличить товарооборот", - сказал он.-0-