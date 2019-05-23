23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Туркменистан определили новые совместные проекты в сфере транспорта и АПК, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Ашхабаде.

Данные вопросы в числе других рассматривались на девятом заседании белорусско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Ашхабаде. Делегацию Беларуси возглавлял заместитель премьер-министра, председатель белорусской части комиссии Игорь Ляшенко.

В состав межправительственной комиссии с белорусской стороны входили первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане Олег Табанюхов, заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло и другие представители министерств и отраслевых ведомств, руководители ведущих промышленных предприятий Беларуси.

Во время переговоров были детально обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества. Отмечено, что две дружественные страны успешно сотрудничают по различным направлениям на протяжении многих лет. Стороны рассмотрели возможности дальнейшего увеличения товарооборота, в частности, в области поставок белорусской техники, туркменской текстильной продукции, продовольствия и других товаров. Определены приоритетные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, намечены новые совместные проекты в сферах транспорта, сельского хозяйства, фармацевтической отрасли и информационных технологий. -0-

Фото посольства Беларуси в Туркменистане