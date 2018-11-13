Беларусь и Турция должны развивать промкооперацию и взаимное инвестирование - Румас

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-турецкие экономические отношения могут выйти на качественно новый уровень, связанный с переходом от простой торговли товарами к промышленной кооперации, взаимному инвестированию, совместным научно-техническим программам. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, передает корреспондент БЕЛТА.

Бинали Йылдырым и Сергей Румас

"Добиться этой цели возможно за счет сложения наших конкурентных преимуществ, реализации совместных проектов в машиностроительной, химической, текстильной, финансовой, транспортно-логистической и других отраслях", - полагает Сергей Румас.

"Мы имеем отличную динамику во взаимной торговле - за последние 10 лет товарооборот увеличился более чем в 5 раз. Ожидаем, что по итогам этого года товарооборот Беларуси и Турции впервые превысит $1 млрд", - отметил он.

Сергей Румас

Правительство Беларуси рассчитывает, что перспективные экономические проекты будут рассматриваться на очередном заседании белорусско-турецкой межправкомиссии, которое пройдет в начале следующего года. "Мы будем серьезно готовиться и рассматриваем заседание как очень важный шаг для формирования экономической повестки официального визита Президента Беларуси в Турцию", - добавил премьер-министр.

"Мы неизменно рассматриваем Турцию в качестве надежного друга, перспективного партнера на международной арене, а также опорной площадки для наращивания белорусского экономического присутствия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Беларусь в свою очередь имеет все условия, чтобы стать для турецких компаний надежным плацдармом по размещению логистических центров и производственных компаний, ориентированных на рынки ЕАЭС и СНГ", - сказал Сергей Румас.

Бинали Йылдырым подчеркнул, что Великое национальное собрание приложит все усилия для укрепления отношений между Беларусью и Турцией. "Предстоящий визит Президента Беларуси в Турцию будет иметь большое значение и откроет новую страницу в наших отношениях", - уверен он.

Во время встречи

Во время встречи

Товарооборот Беларуси и Турции в январе-сентябре 2018 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 до $755,6 млн. Основные позиции белорусского экспорта в Турцию - калийные удобрения, акрилонитрил, синтетические волокна и нити, стальные полуфабрикаты и волокна, льняные ткани, сливочное масло, сухое молоко. С турецкими партнерами ведется работа по созданию сборочных производств комбайнов "Гомсельмаш", строительной и специальной техники "Амкодор", а также по поставкам на турецкий рынок техники БелАЗ.-0-