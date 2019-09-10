Беларусь и Турция отметили необходимость дальнейшего развития торгово-экономических отношений

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко встретился с председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром и депутатами парламента Турции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на необходимость дальнейшего развития белорусско-турецких торгово-экономических отношений и реализации существующих инвестиционных проектов.
Во время встречи. Фото МИД
Стороны также обменялись мнениями о ситуации в регионах Восточной Европы и Ближнего Востока.-0-