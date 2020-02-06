Беларусь и Украина будут выполнять автоперевозки на безразрешительной основе

6 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь и Украина подписали протокол о внесении изменений и дополнений в двустороннее межправительственное соглашение от 17 декабря 1992 года, предусматривающее полную либерализацию автомобильных перевозок. Подписи под документом поставили сегодня министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Украина стала третьей страной, с которой мы подписали безразрешительную систему. Надеюсь, что уже в апреле на сессии депутаты рассмотрят соответствующий проект закона о ратификации этого протокола", - сказал Алексей Авраменко.

В свою очередь Владислав Криклий подчеркнул, что к маю либерализация автоперевозок должна заработать. "Законопроект должна ратифицировать Верховная рада. Я хотел бы, чтобы в феврале-марте этот вопрос был включен в повестку", - добавил он.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сферах водного, железнодорожного транспорта и авиации. В частности, Департаментом по авиации Беларуси и Государственной авиационной службой Украины было парафировано рабочее соглашение о сотрудничестве в сфере летной годности. Документ нацелен на упрощение процедур признания авиационными властями сертификационных документов, выдаваемых на экспортируемую гражданскую авиационную технику.-0-