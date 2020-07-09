Беларусь и Украина стремятся к сохранению сотрудничества на уровне регионов - посол

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Украина стремятся к сохранению сотрудничества на уровне регионов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим на бизнес-встрече в формате онлайн между предприятиями Беларуси и Херсонской области Украины, сообщили БЕЛТА в Минском отделении БелТПП.

Руководитель диппредставительства отметил, что проводимое мероприятие свидетельствует об успешности региональной политики, осуществляемой, в частности, в рамках подготовки к III Форуму регионов Беларуси и Украины. "Несмотря на снижение общих объемов взаимной торговли в январе-апреле этого года, тенденция к развитию сотрудничества с Беларусью на уровне регионов сохраняется. Хотел бы также сообщить о дополнительных возможностях для активизации присутствия украинского бизнеса в Беларуси. Речь идет о почетных консульствах Украины в Гродно и Витебске", - добавил Игорь Кизим.

В онлайн-встрече также приняли участие генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко, президент Херсонской ТПП Виктория Остроумова, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Украине Сергей Томашов и представитель БелТПП в Украине Сергей Марусенко.

Украинская и белорусская стороны представили на мероприятии производителей землеройной техники на базе МТЗ, электросварочного оборудования и путевой техники, антисептиков и дезинфекционных средств, соков фруктовых и овощных, а также предприятия, предоставляющие транспортно-экспедиционные услуги, оптовиков пищевой продукции, представителей сферы IT.

"Несмотря на внешние обстоятельства, торгово-промышленные палаты Беларуси и Украины смогли перестроиться и теперь успешно осваивают новые формы совместной работы, о чем свидетельствует деловой интерес друг к другу - более 40 белорусских и украинских представителей приняли участие в онлайн-мероприятии", - отметили в Минском отделении БелТПП.

Организатором бизнес-встречи выступило Минское отделение БелТПП совместно с Херсонской торгово-промышленной палатой. Практика проведения подобных двусторонних встреч с участием отечественных предприятий и зарубежных партнеров будет продолжаться на регулярной основе. В июле состоятся такие мероприятия онлайн с предпринимателями Турции и Китая.-0-