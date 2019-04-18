Беларусь и Узбекистан создадут СП по выпуску лекарственных и антисептических средств

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренности о создании в Узбекистане совместного предприятия по выпуску лекарственных и антисептических средств достигнуты во время визита в Ташкент руководителей белорусских фармацевтических компаний. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Узбекистане.
Во время визита состоялись встречи членов делегации с министром здравоохранения Узбекистана и руководителем Агентства по развитию фармацевтической отрасли. Белорусские производители лекарственных средств и изделий медицинского назначения также приняли участие в международном выставочном форуме в области здравоохранения в Ташкенте.
Форум объединил выставки "Здравоохранение-TIHE 2019", "Фармацевтическая индустрия-Apteka-Expo Central Asia/TechPharm 2019", "Стоматология - Stomatology Uzbekistan 2019".-0-
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