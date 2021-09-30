Беларусь и Узбекистан видят перспективы углубления кооперационных связей в индустрии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан видят перспективы углубления производственных кооперационных связей в машино- и станкостроении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Сегодня в рамках рабочего визита в Узбекистан замминистра экономики Дмитрий Ярошевич встретился с заместителем министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Бобуром Абдиназаровым.

Участники встречи обсудили перспективы углубления производственных кооперационных связей между странами, в том числе в сфере машино- и станкостроения. Стороны отметили значительный потенциал для создания совместных производств в Узбекистане по выпуску запчастей и комплектующих.

Заместители глав экономических ведомств договорились продолжить проработку данного вопроса в рамках совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном.-0-