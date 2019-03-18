Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международном автосообщении

18 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, передает корреспондент БЕЛТА.
Данное соглашение необходимо для правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между Беларусью и Великобританией, а также транзитом через их территории.
Документом предусматривается, что международные автомобильные перевозки организуются по территориям стран в соответствии с национальным законодательством того государства, где они выполняются, на основе разрешений, выданных компетентными органами сторон соглашения. Форма и количество разрешений будут согласовываться совместным комитетом.
Соглашение также предусматривает запрет на выполнение каботажных перевозок, что способствует защите прав национальных перевозчиков на рынке транспортных услуг и, по аналогии с уже заключенными соглашениями с иностранными государствами, содержит условия взаимного освобождения от таможенных пошлин, налогов и сборов, связанных с владением или использованием транспортных средств. Как ожидается, соглашение создаст дополнительные предпосылки для увеличения объемов работы белорусских перевозчиков в направлении Великобритании и, как следствие, в направлении сопредельных с ней государств.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб отметила важность подписанного сегодня документа, подчеркнув, что этот шаг заметно упростит жизнь международным автоперевозчикам.
В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко отметил: "Самый важный эффект, которого мы ждем, - это увеличение экспорта транспортных услуг. Все наши дальнейшие действия, и подписание соглашения в том числе, должны работать на увеличение экспортной выручки страны в целом и транспортных услуг в частности".
Министр отметил, что Великобритания - это уже 45-я страна, с которой у Беларуси подписано соглашение о международном автомобильном сообщении. Сегодня из нашей страны в Соединенное Королевство автомобильным транспортом перевозятся автозапчасти, лекарственные средства и прочие высоколиквидные товары. Следующей страной, с которой планируется заключить подобное соглашение, должен стать Китай. Министр выразил надежду, что это может произойти уже в текущем году.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3985 BYN
|2.395 BYN
|2.4 BYN
|USD
|2.1138 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2705 BYN
|3.27 BYN
|3.275 BYN