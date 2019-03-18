Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международном автосообщении

18 марта, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, передает корреспондент БЕЛТА.

Данное соглашение необходимо для правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между Беларусью и Великобританией, а также транзитом через их территории.

Документом предусматривается, что международные автомобильные перевозки организуются по территориям стран в соответствии с национальным законодательством того государства, где они выполняются, на основе разрешений, выданных компетентными органами сторон соглашения. Форма и количество разрешений будут согласовываться совместным комитетом.

Соглашение также предусматривает запрет на выполнение каботажных перевозок, что способствует защите прав национальных перевозчиков на рынке транспортных услуг и, по аналогии с уже заключенными соглашениями с иностранными государствами, содержит условия взаимного освобождения от таможенных пошлин, налогов и сборов, связанных с владением или использованием транспортных средств. Как ожидается, соглашение создаст дополнительные предпосылки для увеличения объемов работы белорусских перевозчиков в направлении Великобритании и, как следствие, в направлении сопредельных с ней государств.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб отметила важность подписанного сегодня документа, подчеркнув, что этот шаг заметно упростит жизнь международным автоперевозчикам.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко отметил: "Самый важный эффект, которого мы ждем, - это увеличение экспорта транспортных услуг. Все наши дальнейшие действия, и подписание соглашения в том числе, должны работать на увеличение экспортной выручки страны в целом и транспортных услуг в частности".

Министр отметил, что Великобритания - это уже 45-я страна, с которой у Беларуси подписано соглашение о международном автомобильном сообщении. Сегодня из нашей страны в Соединенное Королевство автомобильным транспортом перевозятся автозапчасти, лекарственные средства и прочие высоколиквидные товары. Следующей страной, с которой планируется заключить подобное соглашение, должен стать Китай. Министр выразил надежду, что это может произойти уже в текущем году.-0-