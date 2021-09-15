Беларусь и Венесуэла планируют расширять торгово-экономическое сотрудничество

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла планируют расширять сферы торгово-экономического сотрудничества. Об этом шла речь на онлайн-встрече заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса Мелешкина с вице-президентом Банка внешней торговли Венесуэлы Хуаном Фреером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

"Стороны рассмотрели перспективы развития бизнес-контактов, расширения сфер торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Венесуэлой, а также возможности организации в четвертом квартале 2021 года онлайн-мероприятий для бизнеса по линии торгово-промышленных палат и банковских структур, в ходе которых будет представлен торгово-экономический и инвестиционный потенциал Беларуси и Венесуэлы, возможности для ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси Франклин Рамирес Араке и временный поверенный в делах Беларуси в Венесуэле Денис Логунов.-0-