Беларусь и Вьетнам должны значительно увеличить объем товарооборота - Ляшенко

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Вьетнам должны значительно увеличить объем товарооборота, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня на встрече с заместителем премьер-министра Вьетнама Выонг Динь Хюэ, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Ляшенко напомнил, что в сентябре этого года посещал Вьетнам и поблагодарил за оказанный теплый прием. Во время нынешнего визита вьетнамской делегации уже состоялись встречи с Президентом, руководителями парламента, где поднимались актуальные вопросы взаимодействия. Теперь сторонам предстоит детально обсудить все возможные направления сотрудничества. Правительству поручено выйти на качественно новый уровень отношений, достичь товарооборота в размере $500 млн (по итогам текущего года ожидается, что показатель составит около $200 млн).

"Готов воспользоваться вашей помощью и компетенцией, получить советы, что должны представители отраслей сделать, чтобы с успехом в ближайшие годы выполнить задачу по росту товарооборота до $500 млн", - сказал Игорь Ляшенко, обращаясь к заместителю премьер-министра Вьетнама.

В свою очередь Выонг Динь Хюэ отметил, что прошедшие в Ханое в сентябре текущего года переговоры были конструктивными и содержательными, и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщалось, белорусско-вьетнамские отношения характеризуются динамичным двусторонним диалогом, в том числе на высшем и высоком уровнях. В последние годы заметно активизировалось сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, реализуются совместные проекты. Активно развиваются межпарламентские связи.

По итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $115,3 млн, в том числе белорусский экспорт - $61,6 млн, импорт - $53,7 млн. Сальдо взаимной торговли сложилось положительным для Беларуси в размере $7,9 млн. Основными статьями белорусского экспорта во Вьетнам являются калийные удобрения, автомобильная техника, тракторы, карьерные самосвалы, шины, продовольствие и иная отечественная продукция. В структуре белорусского импорта преобладают поставки орехов, каучука, рыбной продукции, интегральных микросхем, обуви, кофе.

В январе-сентябре 2019 года товарооборот Беларуси и Вьетнама составил $154,3 млн, в том числе белорусский экспорт - $83,9 млн, импорт $69,5 млн. Сальдо сложилось положительным в размере $14,4 млн.

На территории Вьетнама функционирует совместное белорусско-вьетнамское предприятие ООО СП "МАЗ Азия" по сборке грузовой автотехники. Беларусь рассматривает сотрудничество с Вьетнамом в качестве одного из приоритетов своей внешней политики в азиатском регионе.

Задача выйти на товарооборот в $500 млн была поставлена в середине 2017 года во время визита бывшего Президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Минск.-0-

Фото Оксаны Манчук