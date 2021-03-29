Беларусь имеет потенциал для роста экспорта пищевой и текстильной продукции в Республику Корея - Садохо

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть большие перспективы для роста экспорта белорусской пищевой и текстильной продукции в Республику Корея. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо во время видеоконференции для белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании поставок продукции легкой и пищевой промышленности на рынок Республики Корея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Валерий Садохо отметил большие перспективы для роста экспорта белорусской пищевой и текстильной продукции в Республику Корея. Он подчеркнул, что производственные возможности белорусских предприятий достаточны, чтобы удовлетворить спрос корейского рынка. Есть также определенные позиции товаров белорусской легкой промышленности, на которые существует спрос на рынках стран азиатского региона. "В Беларуси производится высокотехнологичная ткань, устойчивая к воздействию огня, которая используется для пошива специализированной форменной одежды. Контракт на поставку такого материала уже заключен с заказчиком на Тайване", - привел пример возможной кооперации директор. Также эксперт выступил с презентацией о возможностях Национального центра маркетинга МИД по поддержке белорусских экспортеров.

Экспортный потенциал предприятий белорусской легкой промышленности и достижения концерна представил заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вадим Ламков.

Мероприятие прошло совместно с Корейской ассоциацией импортеров (KOIMA) и при поддержке посольства Беларуси в Республике Корея. В видеоконференции приняли участие более 30 белорусских предприятий. В рамках программы делового мероприятия состоялись презентации экспортного потенциала белорусских производителей ОАО "Минский завод игристых вин", ОАО "Молочный Мир", СОАО "Коммунарка", РУПТП "Оршанский льнокомбинат" и других предприятий пищевой и легкой промышленности.

С корейской стороны участие в видеоконференции приняли крупные импортеры, входящие в состав ассоциации KOIMA. Состоялось обсуждение порядка аттестации, процедур получения сертификата соответствия предприятий на право поставок мясо-молочной продукции, продуктов питания на корейский рынок. Сотрудники посольства Беларуси представили актуальную информацию об условиях ведения внешнеторговой деятельности в Республике Корея.-0-