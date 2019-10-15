Беларусь из-за налогового маневра и грязной нефти недополучила в экспорте около $1,5 млрд

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко перед заседанием Президиума Совета Министров, где рассматриваются вопросы наращивания и диверсификации экспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года", - сказал Андрей Евдоченко.

Проблемные вопросы возникают и при диверсификации экспорта. "В этом году ровно на долю 30% мы вышли на рынках дальнего зарубежья. В части России и рынка ЕС произошло смещение в пользу РФ в связи с той ситуацией, которую мы имеем по рынку нефти и нефтепродуктов. Налоговый маневр привел к возрастанию доли Российской Федерации и уменьшению рынка Европейского союза за счет потерь по поставкам нефтепродуктов", - пояснил первый замминистра.-0-

Румас: ситуация с экспортом непростая и не может устраивать Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров, где рассматриваются вопросы наращивания и диверсификации экспорта.