Беларусь изучает международный опыт развития и стимулирования инновационного бизнеса

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Беларуси важен международный опыт развития инновационной инфраструктуры и инновационного предпринимательства, а также поиск и внедрение новых механизмов стимулирования инновационного бизнеса. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин сегодня во время семинара "Государственно-частные венчурные фонды для поддержки инновационных проектов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В числе важных проблем Александр Шумилин назвал учет в законодательстве о научной и инновационной деятельности права исполнителя научных исследований и разработок на риск и недостижение запланированного в проекте результата по объективным, не зависящим от исполнителя и заказчика причинам, а также разделение этих рисков между государством и бизнесом на ранних стадиях развития. "Этот вопрос затрагивает множество аспектов. От его решения зависит, в частности, сможем ли мы существенно нарастить долю инновационных, технологичных стартапов и повысить их выживаемость, останутся ли эти компании в Беларуси или уйдут за рубеж и, наконец, сможем ли увеличить общее финансирование науки и инноваций за счет роста доли бизнеса в этом процессе. Успешные практики решения этих проблем другими странами могут дать нам подсказки, неудачные шаги - предостеречь от неэффективных мер", - сказал он.

Семинар "Государственно-частные венчурные фонды для поддержки инновационных проектов" проводится с целью разработки дорожной карты для Беларуси на основе международной практики. Мероприятие является частью совместной программы Европейской экономической комиссии ООН и Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси по совершенствованию потенциала органов управления страны по проблеме "Государственная научно-техническая и инновационная политика и риск". ЕЭК ООН и ГКНТ выступают в роли организаторов семинара при поддержке посольства Швеции. В мероприятии участвуют представители органов госуправления, инвесторы, финансовые организации, потенциальные предприниматели, представители частных и государственных инновационных компаний, а также организаций, содействующих развитию бизнеса: инкубаторов, технологических парков, университетов.-0-