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20 февраля 2020, 17:56

Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в Литве

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в Литве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки", - сообщили в пресс-службе.

В "Белнефтехиме" не стали называть стоимость, сославшись на коммерческую тайну. "Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии", - добавили в концерне.

Прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте.

Беларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в ЛитвеБеларусь ожидает два танкера нефти с перевалкой в Литве
"По танкерам информацию подтверждаем, детали будут уточнены позже", - сообщили в концерне "Белнефтехим".

Как сообщалось, в январе в Клайпедский порт пришло судно с 86 тыс. т норвежской нефти для Беларуси. Нефть сорта Johan Sverdrup была предназначена для переработки в ОАО "Нафтан" и доставлялась в Беларусь железнодорожным транспортом.-0-

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