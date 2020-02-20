20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь купила через трейдеров 160 тыс. т российской нефти без премии с перевалкой в Литве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки", - сообщили в пресс-службе.

В "Белнефтехиме" не стали называть стоимость, сославшись на коммерческую тайну. "Но можно отметить, что российский ресурсовладелец на этой поставке мог бы заработать больше даже без премии", - добавили в концерне.

Прибытие двух танкеров с нефтью в порт Клайпеды ожидается в марте.

Как сообщалось, в январе в Клайпедский порт пришло судно с 86 тыс. т норвежской нефти для Беларуси. Нефть сорта Johan Sverdrup была предназначена для переработки в ОАО "Нафтан" и доставлялась в Беларусь железнодорожным транспортом.-0-