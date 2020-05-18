Беларусь может нарастить поставки в страны, где не хватает продовольствия в условиях пандемии - Крупко

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может нарастить поставки в страны, столкнувшиеся с нехваткой продовольствия в условиях пандемии. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время рабочей встречи членов Совета по агропромышленной политике ЕАЭС в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственная аграрная политика Беларуси позволяет учитывать происходящие изменения на рынке продовольствия как внутри страны, так и за ее пределами. Наша страна, имеющая хороший потенциал в аграрной сфере, может обеспечить рост поставок продовольствия в страны, столкнувшиеся с проблемой продовольственной безопасности в условиях пандемии", - сказал Иван Крупко.

По его словам, в текущем году в Беларуси сохраняется положительная динамика в производстве продукции сельского хозяйства, обеспечении внутреннего рынка и развитии торговли. За январь-апрель производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий выросло на 5,2%. Производство молока увеличилось к январю-апрелю 2019 года на 5,6%, скота и птицы - на 5,7%, а продукции растениеводства - на 14%. Рост производства сырья обусловил положительную динамику в переработке и производстве готовых продуктов питания. Так, в первом квартале текущего года темп роста производства продуктов питания, напитков и табачных изделий в сопоставимых ценах сложился на уровне 106% к аналогичному периоду прошлого года. "Мы прогнозируем сохранение положительных тенденций в производстве продовольствия и, соответственно, располагаем достаточными ресурсами для поставок продукции как на внутренний рынок Евразийского экономического союза, так и за его пределы", - отметил министр.

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Беларуси в страны ЕАЭС в первом квартале составил $1,2 млрд и вырос на 4,4%. Номенклатура экспортируемой продукции включает практически все категории товаров, начиная от мясо-молочной группы, заканчивая напитками и кондитерскими изделиями.

Иван Крупко рассказал и о принимаемых в Беларуси мерах по обеспечению продовольственной безопасности в условиях пандемии. "Указом Президента от 24 апреля 2020 года №143 предусмотрен ряд мер по поддержке экономики в вопросах налогообложения, трудовых отношений, регулирования валютного рынка, арендных отношений, что позволит минимизировать влияние на экономику страны мировой эпидемиологической ситуации. Кроме того, введены меры по обеспечению достаточных поставок на внутренний рынок и предотвращению роста цен на основные продовольственные товары", - обратил внимание он.

"Беларусь активно участвует в выработке странами ЕАЭС совместных решений, направленных на борьбу с последствиями пандемии. Тесное взаимодействие по линии аграрных ведомств с использованием площадки Евразийской экономической комиссии будет способствовать более эффективной координации совместных действий по обеспечению продовольственной безопасности ЕАЭС, выработке оперативных мер по преодолению негативных факторов, периодически возникающих в мировой экономике, а также формированию долгосрочной политики в области производства и реализации сельскохозяйственной продукции", - резюмировал министр.

Главы аграрных ведомств стран ЕАЭС во время рабочей встречи обсудили меры, принципы и подходы по обеспечению продовольственной безопасности, а также перспективы развития органического сельского хозяйства в странах союза.-0-