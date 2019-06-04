Беларусь на полгода вводит лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории ЕАЭС

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит временное лицензирование экспорта льноволокна за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №349 от 1 июня 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу льноволокно будет экспортироваться из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС по разовым лицензиям, выдавать которые уполномочено Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна согласовывается при наличии соглашения об условиях поставок льноволокна, заключенного между концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами.

На Министерство иностранных дел возложена обязанность уведомить Евразийскую экономическую комиссию о лицензировании экспорта льноволокна и внести на рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и действует в течение шести месяцев.-0-