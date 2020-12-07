Беларусь намерена участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях Кыргызстана в будущем году

7 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко 7 декабря встретился с директором кыргызской выставочной компании "Biexpo" Виктором Линовицким. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в Кыргызстане.

На переговорах, которые состоялись в белорусском посольстве, были обсуждены перспективы участия белорусских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях Кыргызстана, которые запланированы на 2021 год. Речь шла также о возможных направлениях взаимодействия белорусской стороны с компанией "Biexpo".

Сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном развивается в политической, экономической и гуманитарной сферах. Как отметили в посольстве, диалог между Беларусью и Кыргызстаном поддерживается по линии всех ветвей власти. Страны конструктивно сотрудничают в международных организациях и в рамках интеграционных образований - Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического союза, ОДКБ. На взаимной основе оказывается поддержка по ключевым вопросам многосторонней повестки дня.

Кроме того, сформирована необходимая договорно-правовая база белорусско-кыргызского взаимодействия, которая включает межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры.

В Минске 21 февраля текущего года состоялось девятое заседание межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло на уровне заместителей премьер-министров двух стран. На мероприятии были достигнуты договоренности по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

За январь-сентябрь этого года отмечен рост экспорта продуктов питания из Беларуси в Кыргызстан. В целом экспорт продовольственных товаров составил $20 млн и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в 2,7 раза. -0-