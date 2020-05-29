Беларусь не имеет задолженности за российский газ - Минэнерго

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси нет задолженности перед РФ за газ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ. Расчеты за поставляемый природный газ осуществляются белорусскими газоснабжающими организациями с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" в соответствии с заключенными договорами", - отметили в пресс-службе.

По информации Минэнерго, в настоящее время между субъектами хозяйствования имеются разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

"Урегулирование возникших вопросов находится в компетенции хозяйствующих субъектов", - добавили в пресс-службе.-0-