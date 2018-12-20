Беларусь не оставит тему поиска компенсации от налогового маневра в РФ - Ляшенко

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не оставит тему поиска компенсации от налогового маневра в России. Об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь готова к тому, что Россия не представит никаких предложений по поводу компенсации от налогового маневра. Игорь Ляшенко напомнил, что на этот счет высказался Президент Беларуси - никакой катастрофы не будет. Задача промышленного блока состоит в том, чтобы работать над снижением затрат. Вице-премьер отметил, что Беларусь намерена извлечь из ситуации пользу за счет поиска собственных ресурсов. "Их достаточно. Но тему поиска компенсации мы не оставим", - отметил заместитель премьер-министра.
Переговоры по налоговому маневру будут продолжены. "Мы должны добиться того, чтобы исполнялись договоренности Евразийского экономического союза", - подчеркнул вице-премьер.
"Если российская сторона не будет их исполнять, послушаем их предложения, какие компенсацию они предложат. Все будет решаться в процессе предновогодних праздников", - добавил Игорь Ляшенко.-0-
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