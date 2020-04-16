Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году - Минфин

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не отказывается от планов по размещению евробондов в 2020 году. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что планы по выходу на международные рынки заимствования Беларусь с себя не снимает. "Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Рынки не закрыты. Возможности по нашему размещению сохраняются. Мы не меняем планы по выходу на рынок евробондов, по размещению 30 млрд российских рублей на финансовом рынке РФ", - сказал Максим Ермолович.

Он пояснил, что ситуация будет выстраиваться исходя из того, какие ресурсы будут привлечены от международных финансовых организаций под потребность в рефинансировании государственного долга в рамках бюджета на 2020 год. "Возможно, от каких-то заимствований мы откажемся", - не исключил Максим Ермолович.-0-