Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" оформляет документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ "В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

"Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается. Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - сообщили в "Белнефтехиме".

В концерне также проинформировали, что объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума. В "Белнефтехиме" заявили, что готовы обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Экспорт нефтепродуктов временно приостановлен.-0-

"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме "Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутреннем рынке мы не видим", - заявил заместитель председателя концерна Андрей Бунаков.