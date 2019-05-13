Беларусь ограничила ввоз птицы из Ставропольского края из-за болезни Ньюкасла

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Ставропольского края России из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Ставропольского края зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из данного региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы.
В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.347 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.093 BYN
|2.104 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.18 BYN
|3.23 BYN