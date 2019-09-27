Беларусь ограничила ввоз свинины из Сербии и Республики Корея из-за АЧС

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из Сербии, Республики Корея и Еврейской автономной области России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Средне-Банатского округа Сербии, провинции Кёнгидо и Сеула (Республика Корея), а также Еврейской автономной области России зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых животных АЧС. В связи с этим с 27 сентября введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из названных стран и российского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.-0-