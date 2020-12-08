Беларусь ограничивает поставки скота из региона Хорватии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь огранивает поставки скота из Дубровачко-Неретванской жупании (Хорватия) из-за катаральной лихорадки овец (блутанга). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории жупании Дубровачко-Неретванска зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных блутангом. В связи с этим с 11 декабря вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Хорватии племенного, пользовательного, убойного крупного и мелкого рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, верблюдов и других представителей семейства верблюжьих (ламы, альпаки, викуньи), мяса диких мелких жвачных парнокопытных и другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь указанных товаров из данных регионов.

Блутанг (синий язык, катаральная лихорадка овец) - вирусная трансмиссивная болезнь жвачных, характеризующаяся поражением слизистой оболочки ротовой и носовой полостей, опуханием языка, лихорадкой, поражением конечностей. Экономический ущерб, наносимый животноводству катаральной лихорадкой, велик. Болезнь распространяется на большое число животных и характеризуется высокой летальностью.-0-