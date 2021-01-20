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20 января 2021, 19:02

Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Дагестана из-за оспы

Фото из архива
Фото из архива

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Дагестана (Россия) из-за оспы. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Дагестана зарегистрированы случаи заболевания оспой овец и коз. В связи с этим с 22 января введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого российского региона убойных, племенных и пользовательских овец и коз, убойного крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (коз, архаров, ланей, туров, муфлонов, козерогов, косуль), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, козьего пуха и др.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из Дагестана.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты животноводческих объектов всех форм собственности.

Оспа овец и коз - высококонтагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Оспой болеют овцы всех возрастов и пород, особенно тонкорунные. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Среди коз наиболее восприимчивы к заболеванию животные молочных и тонкорунных пород. Если при доброкачественной форме оспы летальность не превышает 2-3%, то при сливной и геморрагической она достигает 100%.-0-

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