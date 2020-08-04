Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Австралии из-за птичьего гриппа

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из австралийского штата Виктория из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории штата зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 5 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.
Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из штата Виктория.
В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.
Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-