Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов России и Казахстана

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз птицы из Владимирской области и Ингушетии (Россия) и Акмолинской, Актюбенской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркенстанской областей Казахстана. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории Владимирской области и Ингушетии зарегистрированы случаи заболевания птиц болезнью Ньюкасла. Что касается Казахстана, в Акмолинской, Актюбенской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркенстанской областях зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с этим с 22 октября вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха, пера и другой продукции.

Департамент Минсельхозпрода информирует о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-