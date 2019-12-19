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19 декабря 2019, 18:41

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Польши, Индонезии и двух регионов России из-за АЧС

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Польши, Индонезии, а также Ставропольского края и Республики Адыгея (Россия) из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Любушского, Нижнесилезского и Великопольского воеводств Польши, провинции Северная Суматра Индонезии, а также Ставропольского края и Республики Адыгея зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых животных АЧС. В связи с этим с 20 декабря вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Польши, Индонезии и указанных регионов России живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от этого заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для человека АЧС безопасна.-0-

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