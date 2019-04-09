Беларусь оценивает госдолю в Приорбанке в 17 млн евро

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь оценивает государственную долю в Приорбанке в 17 млн евро, заявил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Пакет составит немногим более 6%. По словам Андрея Гаева, разногласий по сумме с Европейским банком реконструкции и развития, который проявляет интерес к покупке госдоли, нет. "По оценке нет никаких вопросов. Здесь полное понимание, потому что все оценочные мероприятия показали объективную стоимость и не вызывают сомнений", - отметил глава Госкомимущества.

В настоящее время правительство консолидирует госпакет акций Приорбанка и передает его во владение и распоряжение Госкомимущества. Это необходимо сделать до 20 апреля.

"Затем вопрос будет выноситься на уровень главы государства для принятия дальнейшего решения, что с этим пакетом делать. Интерес в приобретении высказывает Европейский банк реконструкции и развития, поэтому сейчас завершается первая стадия - объединение пакета", - пояснил Андрей Гаев.

Сейчас 87,74% в уставном фонде Приорбанка принадлежит Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (Австрия). Европейский банк реконструкции и развития поэтапно покупал акции Приорбанка с 1998 года, затем продавая их Raiffeisen. ЕБРР не исключал, что в случае покупки им госдоли в дальнейшем она может быть перепродана основному акционеру.-0-