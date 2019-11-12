12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует до конца года начать поставки в Китай свекловичного жома по прямым договорам, сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Шустов во время XXV Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

"Четыре наших сахарных завода сертифицированы для поставок свекловичного жома в Китай. Ранее мы продавали эту продукцию через дилеров, а сейчас будем поставлять напрямую. Китайский рынок огромный, потребность большая. Думаю, до конца года пойдут первые тестовые поставки в Китай по прямым договорам", - сказал Игорь Шустов.

По его словам, Беларусь также поставляет данную продукцию в ЕС. В целом экспортный потенциал страны по свекловичному жому - 50 тыс. т.

Как сообщалось, в числе белорусских производителей жома сахарной свеклы, аккредитованных для поставок в Китай, - открытые акционерные общества "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат", "Городейский сахарный комбинат" и "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".-0-