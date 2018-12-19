19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует наращивать поставки продовольствия в Китай, сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается КНР, у нас значительный рост товарооборота, включая наш экспорт. Появились новые экспортные продукты, в том числе продовольствие. Сейчас речь идет о том, чтобы добавить в ассортимент экспортируемой продукции новые позиции", - сказал Сергей Рахманов.

По его словам, китайский рынок огромен по объему, он очень важен и перспективен. Задача белорусской стороны в том, чтобы усилить производственную составляющую, осуществить определенную диверсификацию производства и экспорта, что сейчас и предпринимается.

Члены Совета Республики планируют сегодня ратифицировать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Как отметил Сергей Рахманов, этот документ является дополнительным стимулом для решения этой стратегической задачи.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем пока не предусматривает каких-то воздействий на тарифы. "То есть в каком-то смысле оно предварительное", - отметил председатель постоянной комиссии. Специалисты во всех странах ЕАЭС и Китая тщательно отрабатывают все нюансы для обеспечения сбалансированной торговли, добавил он.

"Китай - наш стратегический партнер, поэтому для нас (это соглашение. - Прим. БЕЛТА) важно не только в формате ЕАЭС, но и в формате двусторонних отношений. Мы уделяем этому серьезное внимание. Подобная работа ведется не только в Беларуси, но и странах ЕАЭС", - подчеркнул Сергей Рахманов.

Сегодня также планируется ратифицировать временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. В это соглашение включены элементы, связанные со снижением тарифов. Причем в ряде случаев речь идет о кратном снижении. Белорусская продукция благодаря этому становится конкурентоспособной на иранском рынке.

Председатель постоянной комиссии также сообщил, что на уровне ЕАЭС продолжается рассмотрение вопросов, касающихся подписания подобных соглашений с рядом других стран.-0-