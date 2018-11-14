Беларусь планирует по итогам года экспортировать сельхозпродукции более чем на $5 млрд

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает по итогам 2018 года превысить прошлогодний уровень экспорта сельхозпродукции, который составил около $5 млрд. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола по вопросам обеспечения продовольственной безопасности заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году продукция поставлялась в 81 страну. Сегодня Беларусь экспортирует продукцию сельского хозяйства в 92 страны. "Планируем, что уровень 2017 года мы перешагнем", - сказал Игорь Брыло.

Выручка от экспорта сельхозпродукции по итогам девяти месяцев составила уже около $3,8 млрд (103,5% к уровню прошлого года). В том числе от экспорта молочной продукции получено около $1,5 млрд, мясной - примерно $800 млн.

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